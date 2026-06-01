Fonction publique: 862.000 agents bénéficieront d'une indemnité en raison de la revalorisation du Smic

Le versement de cette indemnité doit permettre de compenser la réévaluation automatique du Smic au 1er juin, qui a augmenté mécaniquement de 2,41% en raison de l'inflation. ( AFP / DENIS CHARLET )

Un total de 862.000 agents publics va percevoir une indemnité différentielle pour garantir qu'aucun agent ne touche une rémunération indiciaire inférieure au Smic, réévalué au 1er juin en raison de la hausse de l'inflation, selon le ministère des Comptes publics.

La mesure concerne notamment 306.000 agents de la fonction publique de l'Etat, et d'autres agents dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Cette indemnité différentielle est calculée sur la base de la rémunération indiciaire des agents, soit le salaire de base, hors primes et indemnités spécifiques.

Le versement de cette indemnité, dont le montant maximum sera de 65,28 euros bruts par mois selon Bercy, doit permettre de compenser la réévaluation automatique du Smic au 1er juin, qui a augmenté mécaniquement de 2,41% en raison de l'inflation.

Cette revalorisation "bénéficiera donc à tous les agents dont la rémunération indiciaire est rattrapée par la hausse du Smic", indépendamment du versement des primes et d'autres éléments de rémunération "qui représentent en moyenne 23,9% du salaire brut moyen mensuel des agents de catégorie C et 28,6% du salaire brut moyen mensuel des agents de catégorie B concernés par l'indemnité différentielle", a détaillé Bercy dans un communiqué.

"La tendance s'accélère: la rémunération de la grande majorité des fonctionnaires est bloquée au Smic ou s'en rapproche", a déploré la Fédération générale des fonctionnaires de Force ouvrière dans un communiqué lundi.

Le sujet des rémunérations dans les métiers de la fonction publique est régulièrement mis à l'agenda par les organisations syndicales.

Le gouvernement a lancé mi-avril un cycle de discussions sur le sujet, mais les syndicats dénoncent de concert l'absence de geste concret, et ont même quitté la table d'une première réunion sur le sujet.

Il y a deux semaines, les huit organisations représentatives dans la Fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et la FA-FP) ont directement interpellé le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour notamment demander une revalorisation du point d'indice, à partir duquel la rémunération de base des agents est calculée.

Ce courrier reste sans réponse à ce stade, a indiqué la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, interrogée lundi sur Public Sénat.

"Il y a 60.000 postes non pourvus dans l'ensemble des fonctions publiques parce que ce sont des secteurs qui manquent d'attractivité. Or la rémunération est un des premiers éléments pour donner envie de pouvoir aller dans ces secteurs", a-t-elle estimé.

Une conférence de presse des huit syndicats représentatifs dans la Fonction publique est prévue mercredi.