Venture Global voit son bénéfice de base presque tripler grâce à l'augmentation du volume des ventes de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société américaine de GNL Venture Global VG.N ont augmenté de 17% à 11,35 dollars

** La société déclare que le bénéfice de base ajusté a presque triplé au quatrième trimestre, en raison de l'augmentation des volumes de ventes de GNL au projet Plaquemines en Louisiane

** Signature d'un accord pour fournir au négociant en matières premières Trafigura environ 0,5 million de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL pendant cinq ans à partir de 2026, ce qui porte le total des nouvelles quantités contractuelles de 2025 à aujourd'hui à près de 9,75 mtpa

** Cependant, le bénéfice de base ajusté prévu pour 2026 est inférieur aux attentes de Wall Street, en raison des impacts de la tempête hivernale Fern et de la compression des marges au premier trimestre

** Le bénéfice de base ajusté devrait se situer entre 5,20 et 5,80 milliards de dollars, contre une estimation de 6,03 milliards de dollars - données compilées par LSEG