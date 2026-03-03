La guerre contre l'Iran s'étend, l'ambassade américaine à Ryad touchée

Des panaches de fumée s'élèvent suite aux bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth le 2 mars 2026 ( AFP / IBRAHIM AMRO )

Donald Trump a averti que la guerre contre l'Iran pourrait durer un mois ou plus, au moment où le conflit s'étend sur de multiples fronts avec de nouveaux raids américains et israéliens, et où Téhéran a visé mardi l'ambassade des Etats-Unis à Ryad.

Au quatrième jour de la guerre, celle-ci ne donnait aucun signe de répit, chaque camp affichant, au contraire, sa détermination à poursuivre les hostilités.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi au sein de l'ambassade américaine à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones iraniens, a annoncé le ministère saoudien de la Défense, alors que les Etats-Unis ont incité leurs ressortissants au Moyen-Orient "à partir maintenant".

Les Gardiens de la révolution - armée idéologique de la République islamique - ont revendiqué l'attaque d'un pétrolier, présenté comme lié aux Etats-Unis, dans le détroit d'Ormuz, et de nouveau visé les riches pays du Golfe, qui abritent plusieurs bases militaires américaines.

Un général iranien a menacé lundi de "brûler tout navire" tentant de franchir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial, fermé de facto en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Israël a de son côté étendu ses opérations au Liban, y menant des frappes meurtrières massives, en riposte à une attaque du mouvement chiite Hezbollah en soutien à Téhéran.

"L'armée israélienne frappe actuellement les centres de commandement et les entrepôts d'armes du Hezbollah à Beyrouth", a déclaré l'armée dans un communiqué mardi matin.

La chaîne de télévision libanaise Al-Manar, affiliée au Hezbollah, a dit que ses locaux dans la banlieue sud de Beyrouth avaient été bombardés.

En Iran, l'armée israélienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi avoir "frappé et démantelé" le siège de la radio-télévision publique iranienne (IRIB) dans le nord de Téhéran, mais celle-ci a dit poursuivre ses émissions.

De puissantes explosions ont retenti dans plusieurs quartiers à Téhéran, selon des journalistes de l'AFP.

La façade de l'hôpital Gandi à Téhéran, endommagée le 1e mars lorsqu'un projectile percuté une tour de télécommunications de la télévision d'État et des bâtiments voisins de l'autre côté de la rue, lors de la campagne militaire américano-israélienne sur la capitale, le 2 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

"Ils frappent très fort aujourd'hui. Toutes les deux-trois heures, et cela dure environ une demi-heure. Les fenêtres tremblent. Presque tout le monde cède à la peur", a déclaré à l'AFP Elnaz, une habitante de Téhéran de 39 ans.

- "Toutes les options sur la table" -

Au Liban, le gouvernement libanais a vivement réagi à l'entrée en action du Hezbollah contre Israël, qui risque de provoquer une nouvelle guerre meurtrière après celle de 2023-2024.

Il a proclamé "l'interdiction immédiate" de toutes les activités militaires de la milice chiite.

L'armée israélienne a affirmé lundi soir que "toutes les options étaient sur la table", interrogée sur la possibilité d'une attaque au sol contre le Hezbollah.

Elle a aussi appelé les habitants d'une trentaine de villages du sud du Liban à évacuer.

La République islamique a continué de lancer des missiles et drones en direction d'Israël, qui a prolongé la fermeture des écoles, des bureaux et l'interdiction des rassemblements jusqu'à samedi. Des explosions ont été entendues à plusieurs reprises à Jérusalem.

Funérailles en Israël, le lendemain d'une attaque de missiles tirés depuis l'Iran sur Bet Shemesh, qui a fait plusieurs morts, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, le 2 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Selon les Gardiens de la Révolution, l'Iran a "attaqué 60 cibles stratégiques et 500 cibles militaires" américaines et israéliennes depuis samedi, dont les bureaux du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Au Qatar, l'armée a intercepté deux missiles balistiques tôt mardi, a annoncé le ministère de la Défense après que des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes détonations à Doha, la capitale.

Le Koweït a été parmi les plus touchés.

Trois avions de combat américains qui se sont écrasés dans ce pays ont été abattus "par erreur" par sa défense aérienne, a indiqué l'armée américaine.

Des journalistes de l'AFP ont également constaté des explosions en Arabie Saoudite, au Bahreïn et aux Emirats arabes unis, où l'aéroport de Dubaï a suspendu tous ses vols.

"On attend de pouvoir partir et surtout, on attend d'avoir des informations", a témoigné auprès de l'AFP Raphaëlle, Française de 37 ans, confinée dans son hôtel.

Le conflit remonte jusqu'à Chypre, le pays de l'UE le plus proche du Moyen-Orient, où une base britannique a été visée par trois drones tirés du Liban, dont l'un a touché une piste, entraînant des évacuations dans le sud de l'île.

- "Quatre à cinq semaines" -

Des agents de sécurité surveillent une entrée de la base aérienne britannique d'Akrotiri, à Chypre, après deux attaques de drones signalées le 2 mars 2026 ( AFP / - )

Face à l'extension d'un conflit protéiforme, l'inquiétude a gagné les marchés financiers, faisant grimper les cours des hydrocarbures et du dollar. Les bourses internationales affichent des pertes conséquentes pour leur premier jour d'ouverture depuis le début des hostilités, sans toutefois céder à la panique.

Malgré la mort de nombreux responsables iraniens, dont celle du guide suprême Ali Khamenei, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, a rejeté toute négociation avec Washington et affirmé que son pays se battrait "quel que soit le prix", pour "défendre farouchement" sa "civilisation vieille de 6.000 ans".

Ce sont de "nombreux jours" de guerre qui s'annoncent, a averti de son côté Israël. Donald Trump mise, lui, sur "quatre à cinq semaines", tout en assurant que les Etats-Unis peuvent "aller bien au-delà".

Le président américain a également affirmé qu'il n'hésiterait pas à envoyer des troupes au sol "si nécessaire".

Six militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre avec l'Iran samedi, a annoncé lundi le Pentagone, alors qu'un précédent bilan avait fait état de quatre morts.

Des membres des forces de sécurité iraniennes montent la garde dans une rue de Téhéran, près d'un panneau d'affichage à l'effigie du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 2 mars 2026 ( AFP / - )

Après l'annonce de la mort d'Ali Khamenei, qui a dirigé l'Iran d'une main de fer durant près de 37 ans, le gouvernement iranien a appelé la population à se rassembler lundi soir à travers Téhéran, pour lui rendre hommage.

Des rassemblements se sont tenus dans différentes villes du pays, selon des images de la télévision iranienne.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a lui déclaré que les Etats-Unis "aimeraient" voir le peuple iranien renverser son gouvernement, mais que cela n'était pas "l'objectif" de la guerre.