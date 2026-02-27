 Aller au contenu principal
Venture Global signe un accord d'approvisionnement en GNL d'une durée de 20 ans avec la société coréenne Hanwha Aerospace
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Venture Global

VG.N a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de vente et d'achat de 20 ans avec la société coréenne Hanwha Aerospace 012450KS pour 1,5 million de tonnes métriques par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié à partir de 2030.

Cet accord porte le portefeuille total de contrats à long terme de Venture Global à plus de 46 millions de tonnes par an, a déclaré la société dans un communiqué de presse. Fin novembre, Venture Global a signé un accord distinct d'une durée de 20 ans pour fournir à Tokyo Gas 9531.T , le principal fournisseur de gaz de ville du Japon, 1 million de tonnes métriques par an de GNL à partir de 2030.

Venture Global est le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, premier pays exportateur de GNL.

