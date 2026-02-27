Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile a annoncé jeudi avoir généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé jeudi viser une marge d'Ebitda de plus de 15% en 2026, le groupe anticipant un premier semestre affecté par les conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord depuis le début de l'année.

* CLARIANE CLARI.PA (ex-Korian) a déclaré jeudi viser sur la période 2025-2028 une croissance annuelle moyenne d'environ 4% de son chiffre d'affaires et de 7% à 9% de son Ebitda pre-IFRS, après avoir annoncé le succès de son plan de restructuration financière et de désendettement.

* VIRIDIEN VIRI.PA prévoit de générer environ 100 millions de dollars (environ 85 millions d'euros) de cash-flow net en 2026, a déclaré jeudi le groupe après avoir affiché un chiffre de 107 millions de dollars en 205.

* VUSION VU.PA a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 20% en 2026, après avoir enregistré un bond de 54% sur un an en 2025, tiré par la zone Amériques et Asie-Pacifique et notamment le rythme de déploiement de ses solutions aux Etats-Unis.

* LISI GFII.PA , qui fournit les industries aéronautique et automobile, a dit jeudi viser un nouvel exercice de croissance en 2026 avec la génération d'un free cash flow positif à taux de change et environnement macroéconomique constants, le groupe affichant un free cash flow d'exploitation de 56,1 millions d'euros en 2025.

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a annoncé jeudi la nomination de Jorge Amar au poste de directeur général et de Benoît Gabelle comme directeur financier par intérim, tout en annonçant une revue stratégique de son portefeuille avec de potentielles cessions et fusions-acquisitions.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé jeudi soir que le président du conseil d'administration, Joseph Rinaldi, prendrait sa retraite à la fin de son mandat.

