Venture Global signe de nouveaux contrats d'approvisionnement en GNL avec TotalEnergies et Vitol

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* Un exportateur américain de GNL signe des contrats d'approvisionnement avec TotalEnergies et Vitol

* Ces accords font suite à l'intérêt accru de la communauté internationale pour la sécurité énergétique

* Venture Global a annoncé des contrats portant sur plus de 3 millions de tonnes par an depuis le début de la guerre en Iran

(Ajout de commentaires et d'une citation du directeur général de Venture Global aux paragraphes deux et trois) par Curtis Williams

Venture Global VG.N a déclaré mardi avoir signé de nouveaux accords d'approvisionnement en GNL avec TotalEnergies TTEF.PA et la société de négoce Vitol, portant sur des ventes cumulées d'un peu plus de 1 million de tonnes par an (mtpa) pour les cinq prochaines années.

Venture Global facture à ses clients plus du double du prix du GNL à long terme pour ses contrats de cinq ans par rapport aux contrats plus courts, ce qui réduit le profil de risque de l'entreprise, a déclaré mardi le directeur général Mike Sabel lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

“Cela nous permet de diluer... le risque grâce à des prix bien plus élevés que ceux des contrats de 20 ans, soit le double de nos contrats à long terme”, a déclaré M. Sabel.

Ces accords portent le total des nouveaux contrats de vente de gaz naturel liquéfié conclus par l'exportateur américain depuis le début de la guerre en Iran à un peu plus de 3 millions de tonnes par an, reflétant la demande mondiale accrue pour les expéditions américaines alors que les cargaisons en provenance du Moyen-Orient restent bloquées par la fermeture du détroit d'Ormuz.

Dans le cadre de ces nouveaux contrats, Venture Global vendra 0,85 million de tonnes par an de GNL à TotalEnergies et augmentera ses volumes précédemment contractés avec Vitol de 0,2 million de tonnes par an pour atteindre 1,7 million de tonnes par an, les livraisons devant débuter cette année, a indiqué la société dans un communiqué. Le contrat initial de Vitol, portant sur 1,5 million de tonnes par an, avait été signé fin mars. Venture Global avait également conclu un accord de 500 000 tonnes par an avec Trafigura le 2 mars.

“Ces accords reflètent la confiance continue dans la capacité de Venture Global à fournir rapidement et à grande échelle du GNL américain fiable et à bas coût aux marchés mondiaux, alors que la demande en matière de sécurité énergétique continue de croître”, a déclaré M. Sabel. L'accord avec TotalEnergies marque la première fois que Venture Global vend du GNL au géant français dans le cadre d'un contrat à long terme, bien que Total ait déjà acheté des cargaisons à la société sur le marché spot.

“En proposant à nos clients des options d’approvisionnement à court, moyen et long terme, nous leur offrons la flexibilité et la certitude dont ils ont besoin pour acheminer le GNL là où il est le plus nécessaire”,a déclaré M. Sabel. Venture Global dispose de plus de volumes de GNL disponibles à la vente à court terme que tout autre exportateur américain, alors que son usine de GNL de Plaquemines en Louisiane, d’une capacité de 27,2 millions de tonnes par an et deuxième plus grande installation d’exportation du pays, augmente sa production pendant la phase de mise en service.