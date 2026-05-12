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La malade française "dans un état grave", le nombre de cas contacts n'a pas changé-Rist
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:22

L'hôpital Bichat à Paris où les passagers d'un navire infecté par l'hantavirus sont mis en quarantaine

L'hôpital Bichat à Paris où les passagers d'un navire infecté par l'hantavirus sont mis en quarantaine

Il ‌n'y a pas "d'éléments en faveur d'une circulation ​diffuse" de l'hantavirus sur le territoire français, a déclaré mardi la ministre de la Santé, ​Stéphanie Rist, qui maintient à 27 - une malade dans un ​état grave et 26 ⁠cas contacts - le nombre de ressortissants français ‌concernés à ce jour par l'épidémie signalée le 2 mai sur le ​navire de ‌croisière MV Hondius.

L'ex-passagère française rapatriée dimanche ⁠de Tenerife avec quatre autres compatriotes qui "vont bien" et ont été testés négatifs est "actuellement en ⁠réanimation dans ‌un état grave" à l'hôpital Bichat, ⁠à Paris, a confirmé la ministre ‌lors d'une conférence de presse.

Le nombre ⁠de 22 cas contacts français identifiés ⁠par ailleurs sur ‌deux vols internationaux fin avril ont tous ​été contactés, testés, ‌hospitalisés ou sont en cours d'hospitalisation. Quatorze d'entre eux présentent un "risque ​moindre".

Ces cas liés à la croisière sont "exclusivement" les seuls à ce jour ⁠à l'échelle de la France, a insisté Stéphanie Rist.

"Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national", a-t-elle dit.

(Rédigé par Bertrand Boucey ​et Sophie Louet)

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3 commentaires

  • 18:08

    Ils avaient quel âge, tout ces valeureux touristes qui partaient plusieurs mois dans le sud de notre hémisphère ?

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