La demande pour les prêts personnels continue de doper les crédits à la consommation

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Les prêts personnels ont continué de dynamiser le marché du crédit à la consommation au premier trimestre, selon les données publiées mardi par l'Association des sociétés financières (ASF).

Les prêts personnels accordés de janvier à fin mars, c'est-à-dire des crédits qui permettent aux emprunteurs d'utiliser la somme empruntée comme bon leur semble à la différence des crédits dits "affectés" (à un bien en particulier comme une voiture par exemple), ont atteint 3 milliards d'euros, soit une augmentation de 5,3% sur un an.

Les opérations de LOA pour les voitures d'occasion ont elles aussi progressé, de 6,5% à 683 millions d'euros, contrairement à ce même type de financement pour les voitures neuves (-4%), qui reste cependant plus important en volume (2,2 milliards d'euros).

La bonne tenue de ces produits financiers a permis au marché du crédit à la consommation de limiter la casse lors du premier quart de l'année, avec un montant total de nouveaux crédits de 11,56 milliards d'euros (-0,5% sur un an).

Les crédits plus classiques affectés au financement automobile sont en net recul: -7,9% à 901 millions d'euros, plombés par les voitures d'occasion.

Tous moyens confondus, les financements automobiles sont en baisse au premier trimestre, de 2,8% pour les voitures neuves (malgré un sursaut au mois de mars) et de 4,1% pour les voitures d'occasion.

Les crédits à la consommation sont largement commercialisés par des filiales de grands groupes bancaires (BNP Paribas avec la marque Cetelem, Crédit Mutuel avec Cofidis, Crédit Agricole avec Sofinco...) mais aussi par des nouveaux acteurs, comme la start-up Younited.

L'ASF rassemble quelque 240 entreprises de ce secteur et publie chaque mois des données de marché. Fin avril, les sociétés membres de l'ASF avaient par ailleurs maintenu au premier trimestre leur signalement de "tendance haussière sur les premiers impayés" des crédits à la consommation dédiés au financement des projets des ménages.