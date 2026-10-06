Venture Global serait en pourparlers pour vendre du GNL américain à des acheteurs chinois, selon Bloomberg News

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Venture Global VG.N est en pourparlers pour vendre du gaz naturel liquéfié à de nouveaux acheteurs chinois, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier, alors que la guerre en Iran perturbe les expéditions mondiales et pousse la Chine à diversifier ses sources d'approvisionnement.

Le fournisseur de GNL basé en Virginie mène actuellement des discussions préliminaires sur des contrats à long terme avec au moins trois importateurs chinois de GNL, dont PetroChina, en vue de fournir du gaz à partir des installations d'exportation de la société américaine situées en Louisiane, a rapporté Bloomberg.

La Chine a imposé en février 2025 un droit de douane de 15 % sur le GNL américain, en représailles aux droits de douane instaurés par le président Donald Trump sur les produits chinois. La Chine a cessé d’acheter du GNL américain en mars 2025 après l’entrée en vigueur, mi-février, des droits de douane imposés par Pékin sur les produits énergétiques américains.

En septembre , China Gas Holdings 0384.HK a signé un contrat de 20 ans portant sur l’achat de 0,5 million de tonnes métriques par an de GNL américain auprès de Venture Global à compter de 2030.

Les États-Unis et la Chine avaient discuté d’un plan visant à réduire ou à supprimer les droits de douane chinois sur le GNL américain dans le cadre d’un accord plus large portant sur l’énergie et l’agriculture, ont déclaré à Reuters le mois dernier des sources proches des négociations , avant la visite du président chinois Xi Jinping à Washington, mais aucune mesure de ce type n’a été annoncée.

Pour PetroChina, l'approvisionnement s'élèverait à plus d'un million de tonnes par an, ajoute l'article.

Venture Global et PetroChina n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.