 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venture Global serait en pourparlers pour vendre du GNL américain à des acheteurs chinois, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 17:50

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

Venture Global VG.N est en pourparlers pour vendre du gaz naturel liquéfié à de nouveaux acheteurs chinois, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier, alors que la guerre en Iran perturbe les expéditions mondiales et pousse la Chine à diversifier ses sources d'approvisionnement.

Le fournisseur de GNL basé en Virginie mène actuellement des discussions préliminaires sur des contrats à long terme avec au moins trois importateurs chinois de GNL, dont PetroChina, en vue de fournir du gaz à partir des installations d'exportation de la société américaine situées en Louisiane, a rapporté Bloomberg.

La Chine a imposé en février 2025 un droit de douane de 15 % sur le GNL américain, en représailles aux droits de douane instaurés par le président Donald Trump sur les produits chinois. La Chine a cessé d’acheter du GNL américain en mars 2025 après l’entrée en vigueur, mi-février, des droits de douane imposés par Pékin sur les produits énergétiques américains.

En septembre , China Gas Holdings 0384.HK a signé un contrat de 20 ans portant sur l’achat de 0,5 million de tonnes métriques par an de GNL américain auprès de Venture Global à compter de 2030.

Les États-Unis et la Chine avaient discuté d’un plan visant à réduire ou à supprimer les droits de douane chinois sur le GNL américain dans le cadre d’un accord plus large portant sur l’énergie et l’agriculture, ont déclaré à Reuters le mois dernier des sources proches des négociations , avant la visite du président chinois Xi Jinping à Washington, mais aucune mesure de ce type n’a été annoncée.

Pour PetroChina, l'approvisionnement s'élèverait à plus d'un million de tonnes par an, ajoute l'article.

Venture Global et PetroChina n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,64 USD Ice Europ -0,58%
Pétrole WTI
89,15 USD Ice Europ -0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Pétrole Brent
99,97 -0,25%
HAFFNER ENERGY
0,78 -0,51%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
MEDINCELL
26,76 +16,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank