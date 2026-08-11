Venture Global revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026 pour le deuxième trimestre consécutif

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Venture Global VG.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'exercice, pour le deuxième trimestre consécutif, la société américaine spécialisée dans le GNL s'attendant à une hausse des redevances de liquéfaction pour ses cargaisons invendues et à une augmentation de ses volumes de vente.

Les perturbations de l’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient et la demande européenne croissante ont stimulé l’intérêt pour le GNL américain, incitant les acheteurs à rechercher des contrats à long terme . De nouveaux projets d’exportation apportent également davantage d’offres sur le marché mondial.

La société table désormais sur des frais de liquéfaction fixes compris entre 12,50 et 13,50 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu) pour ses cargaisons de GNL invendues restantes en 2026, contre 9,50 à 10,50 dollars par MMBtu auparavant.

Les frais de liquéfaction, qui constituent une source de revenus essentielle pour les exportateurs américains de GNL, sont en grande partie garantis par des contrats à long terme. Les opérateurs peuvent toutefois ajuster certains éléments de tarification en fonction des conditions du marché mondial.

Venture Global prévoit d’exporter cette année entre 149 et 154 cargaisons depuis son site de Calcasieu, soit un chiffre supérieur à sa fourchette de prévisions précédente, qui s’échelonnait entre 147 et 154 cargaisons. Parallèlement, la société a resserré ses prévisions pour Plaquemines, passant d'une fourchette de 349-369 à 351-364 cargaisons.

Au deuxième trimestre, la société a exporté 127 cargaisons et vendu 466,4 billions d’unités thermiques britanniques (TBtu) de GNL, contre 89 cargaisons et 329,2 TBtu un an plus tôt.

Au cours du trimestre, la société a étendu ses accords d’approvisionnement avec l’allemand EnBW EBKG.DE et ainsi qu’avec le grec Atlanti-SEE LNG , renforçant ainsi la présence de Venture Global en Europe, un marché clé pour les exportations américaines de GNL.

La société, dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie, prévoit pour 2026 un résultat opérationnel ajusté compris entre 8,7 et 9,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,2 à 8,5 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice de base ajusté trimestriel de 2,49 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 2,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le résultat net trimestriel de la société a plus que triplé, passant de 368 millions de dollars un an plus tôt à 1,35 milliard de dollars, grâce à la hausse des volumes de vente de GNL de son usine de Plaquemines, en Louisiane.