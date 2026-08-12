Wall Street ouvre dans le vert avec les résultats et après l'inflation américaine

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert en hausse ‌mercredi après les chiffres de l'inflation américaine, ressortis globalement conformes aux attentes, tandis que les résultats encourageants des entreprises spécialisées dans les ​infrastructures d'IA offrent un soutien supplémentaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 126,49 points, soit 0,24%, à 53.918,34 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 35,77 points, soit 0,46%, à 7.763,97.

Le Nasdaq Composite prend 239,07 points, soit 0,90%, à 26.684,52 ​points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait ralenti à 3,4% sur un ​an en juillet, comme prévu, après une hausse de 3,5% en ⁠juin. Sur une base mensuelle, le CPI a augmenté de 0,1%, un rythme également conforme au consensus.

Après la publication de ‌ces statistitques, le baromètre FedWatch de CME Group montre que les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 55% que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne ses taux directeurs dans la fourchette actuelle de 3,50%-3,75% ​à l'issue de sa réunion des 15-16 septembre. ‌Avant cette publication, la probabilité était seulement de 50%.

Les chiffres de l'inflation font l'objet d'une ⁠attention accrue, car la hausse des prix de l'énergie liée au conflit en cours au Moyen-Orient fait pression sur la Fed pour qu'elle durcisse sa politique, malgré la position a priori plus accommodante attribuée à son nouveau président Kevin Warsh.

"Ces chiffres rétrospectifs placent ⁠en quelque sorte la Fed ‌exactement dans la position qu'elle souhaite occuper. Elle n'a pas à intervenir. C'est le scénario qu'elle souhaite: ⁠nous observons un certain ralentissement, mais l'économie ne s'effondre pas", note Luke Rahbari, directeur général d'Equity Armor Investments.

"Mais (...) nous avons connu ‌tant de rebondissements dans la guerre au Moyen-Orient et de fluctuations brutales des cours du pétrole et de l'essence ⁠que la situation pourrait changer du tout au tout d'un jour à l'autre", met-il en ⁠garde.

De fait, la situation au ‌Moyen-Orient demeure instable, les Etats-Unis et les Houthis au Yemen, proches de l'Iran, ayant signalé mardi des attaques contre des navires dans ​les détroits d'Ormuz et Bab el-Mandeb, alors que la perspective d'une ‌fin de la guerre semble s'éloigner.

En Bourse, le secteur de l'intelligence artificielle continue de soutenir la tendance positive. Coreweave s'envole de 23,26% après des résultats trimestriels ​supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions d'investissements en capital en raison de la demande liée à l'IA.

Les fournisseurs d'infrastructures d'IA Iren et Applied Digital avancent respectivement de 8,20% et 5,24%, tandis que la société de "cloud" (informatique dématérialisée) Nebius Group ⁠grimpe de 16,61%.

Super Micro Computer bondit de 13,67%, le fabricant de serveurs d'IA ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street.

Les investisseurs suivront après la clôture les résultats de Cisco Systems (+1,98%), qui constitueront un nouveau test pour les valeurs techologiques.

Dans les autres secteurs, Cava Group s'adjuge 16,31%, la chaîne de restaurants ayant confirmé ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution d'Avinash P ​à Bangalore; édité par Benoit Van Overstraeten)