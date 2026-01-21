Venture Global remporte une procédure d'arbitrage intentée par l'espagnol Repsol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a déclaré mercredi qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol REP.MC sur les ventes de gaz naturel liquéfié de son projet Calcasieu Pass dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme.