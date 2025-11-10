 Aller au contenu principal
Venture Global progresse après avoir enregistré un bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 novembre - ** Les actions de Venture Global VG.N en hausse de 3,5 % à 8,24 dollars

** La société affiche un bénéfice au troisième trimestre, aidé par l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines en Louisiane

** Bénéfice de 429 millions de dollars au troisième trimestre , contre une perte de 347 millions de dollars l'année dernière

** Le chiffre d'affaires s'élève à 3,33 milliards de dollars pour le trimestre , contre 926 millions de dollars l'année précédente

** Signature de nouveaux contrats d'approvisionnement de 20 ans avec Naturgy (Espagne) et Atlantic-SEE LNG Trade (Grèce)

** Les nouveaux contrats portent le total des engagements de vente à long terme à 5,25 millions de tonnes par an au second semestre 2025

** À la dernière clôture, VG a baissé de plus de 60 % depuis son entrée en bourse en janvier

