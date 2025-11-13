Alstom bénéficie de l'appétit de trains un peu partout dans le monde

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a enregistré un bon premier semestre sur son exercice annuel décalé 2025-2026, avec des ventes et un bénéfice net en hausse, portés par l'appétit de trains un peu partout dans le monde, a-t-il annoncé jeudi.

D'avril à septembre, Alstom a dégagé un bénéfice net de 220 millions d'euros (contre 53 millions au premier semestre de son exercice 2024-25), grâce à une meilleure rentabilité opérationnelle, une baisse des frais financiers et la fin du programme d'intégration de Bombardier.

"La forte croissance des ventes sur l'ensemble des lignes de produits démontre notre capacité à accélérer l'exécution de notre carnet de commandes et à dépasser nos prévisions initiales de croissance pour l'exercice", a déclaré le directeur général du groupe Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué.

Alstom estime que son chiffre d'affaires va croître de "plus de 5%" sur l'ensemble de l'exercice en cours, alors qu'il attendait auparavant une progression comprise entre 3 et 5%.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 3%, à 9,06 milliards d'euros (contre 8,78 milliards sur la même période de 2024), porté par la progression de l'activité matériel roulant en France, aux Etats-Unis et en Italie.

"Les récents succès commerciaux, notamment dans la région Amériques et dans la très grande vitesse, illustrent la solidité du modèle économique d'Alstom", selon M. Poupart-Lafarge.

Au 30 septembre, le carnet de commandes total atteingnait 96,1 milliards d'euros.

Dans la région Amériques, Alstom a enregistré 3,5 milliards d'euros de commandes au premier semestre (contre 0,9 milliard d'euros un an auparavant) notamment des trains de banlieue pour Long Island Rail Road (LIRR) et Metro-North Railroad.

En août, les trains Acela NextGen, premiers trains à grande vitesse construits en Amérique, sont entrés en service pour Amtrak sur le corridor du Nord-Est aux Etats-Unis.

En Asie, au premier semestre, Alstom a remporté deux contrats majeurs en Inde: des voitures sans conducteur pour le métro de Chennai et des trains Metropolis sans conducteur pour le métro de Mumbai qui seront fabriqués en Inde.

Sur le semestre, l'activité services (amélioration de la maintenance et de l'efficacité opérationnelle) a progressé de 3% à 2,26 milliards d'euros, bénéficiant de la montée en cadence des projets en Italie et en Australie.

L'activité signalisations a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 5%, et l'activité systèmes a augmenté de 3%, portée par la montée en cadence des projets au Brésil et à Taiwan.