Ubisoft décale la publication de ses résultats semestriels et demande la suspension de sa cotation

( AFP / PASCAL GUYOT )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a décalé la publication de ses résultats pour le premier semestre, prévus jeudi soir, et demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025" et ce jusqu'à la diffusion de ses résultats "dans les prochains jours", a indiqué l'éditeur, dont l'action a plongé de près de 50% depuis le début de l'année.

Au premier trimestre (avril-juin) de son exercice 2025-2026 décalé, l'éditeur avait annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 3,9%, à 310,8 millions d'euros.

Ubisoft a enchaîné une succession de déconvenues ces dernières années après plusieurs lancements de jeux en demi-teinte et l'arrêt précoce de son jeu de tir en ligne XDefiant.

Depuis 2023, l'éditeur français poursuit un plan de réduction des coûts qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs studios à l'étranger et le départ de plus de 2.000 salariés.

En octobre, il a notamment annoncé un plan de départ volontaires dans ses studios de Stockholm et Malmö, en Suède, qui avaient notamment travaillé sur "Star Wars Outlaws", superproduction qui a connu une réception mitigée et des ventes jugées décevantes après sa sortie à l'été 2024.

En parallèle, le groupe s'est lancé dans une réorganisation interne qui doit regrouper ses différentes marques de jeux vidéo en entités distinctes qui restent sous son contrôle.

Sa première filiale a été mise en place début octobre et réunit plus de 2.300 des quelque 17.000 employés du groupe dans le monde autour de ses trois plus grosses sagas: "Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Six".

Elle a été créée grâce à un apport de 1,16 milliard d'euros du groupe chinois Tencent, qui en détient 25%.