Venture Global n'atteint pas ses prévisions trimestrielles, pénalisée par la baisse des prix du GNL et la hausse des coûts

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Venture Global VG.N n'a pas atteint mardi les estimations des analystes concernant son chiffre d'affairestrimestriel et son résultat opérationnel ajusté, la baissedes prix du GNLsur son site de Calcasieu Pass et la hausse des coûts d'exploitation et d'emprunt ayant compensé la progression des volumes de vente de son projet de Plaquemines.

L'action de la société de GNL a chuté d'environ 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Venture Global a annoncé un résultat opérationnel ajusté de 2,49 milliards de dollars au deuxième trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 2,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires a progressé de 48 % pour atteindre 4,58 milliards de dollars au deuxième trimestre, maisn’a pas répondu aux attentes qui s’élevaient à 4,66 milliards de dollars.

Le résultat d’exploitation de Calcasieu a chuté de 63 % par rapport à l’année précédente en raison de la baisse des prix du gaz naturel aux États-Unis et d’une diminution des redevances d’utilisation des installations après le démarrage de l’exploitation commerciale.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 15,9 % pour atteindre 2,39 milliards de dollars, tandis que les charges d’intérêts ont bondi de 58 % à 489 millions de dollars.

LA CROISSANCE SOUTIENT LES PERSPECTIVES

Plaquemines a été le principal moteur de la croissance de Venture Global, grâce à la poursuite de la mise en service et à l’augmentation progressive de la production.

Les ventes de GNL de lasociété ont bondi de 42 % pour atteindre 466,4 billions d’unités thermiques britanniques (Btu) au cours du trimestre.

Les perturbations de l’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient et la demande européenne croissante ont stimulé l’intérêt pour le GNL américain, incitant les acheteurs à rechercher des contrats à long terme. De nouveaux projets d’exportation apportent également davantage d’approvisionnement sur le marché mondial.

Venture Global a revu à la hausse , pour le deuxième trimestre consécutif, ses prévisions de résultat opérationnel ajusté pour 2026 , les portant à une fourchette comprise entre8,7 et 9,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,2 à 8,5 milliards de dollars.

La société a également revu à la hausse ses prévisions d’exportation pour Calcasieu, passant de 147 à 154 cargaisons à une fourchette de 149 à 154, et a resserré ses prévisions pour Plaquemines, passant de 349 à 369 cargaisons à une fourchette de 351 à 364.

Venture Global table désormais sur des frais de liquéfaction fixes compris entre 12,50 et 13,50 dollars par million de Btu pour ses cargaisons de 2026 encore invendues, contre 9,50 à 10,50 dollars auparavant.

Les frais de liquéfaction, une source essentielle de revenus pour les exportateurs américains de GNL, sont en grande partie garantis par des contrats à long terme. Les opérateurs peuvent toutefois ajuster certains éléments de tarification en fonction des conditions du marché mondial.