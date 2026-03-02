 Aller au contenu principal
Venture Global est prêt à contribuer à combler la pénurie de GNL alors que le Qatar interrompt sa production
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams

Venture Global possède la plus grande quantité de cargaisons de GNL non contractées au monde et est prête à aider à stabiliser les marchés mondiaux alors que le Qatar arrête sa production suite aux attaques de l'Iran, a déclaré lundi le directeur général de la société, Mike Sabel.

La production qatarie de GNL équivaut à environ 20 % de l'offre mondiale et joue un rôle majeur dans l'équilibre de la demande des marchés asiatiques et européens pour ce combustible.

L'entreprise publique QatarEnergy, dont 82 % des clients sont asiatiques, s'apprêtait à déclarer un cas de force majeure sur ses expéditions de GNL après les attaques de drones iraniens contre les installations du complexe tentaculaire de Ras Laffan, selon une source au fait de la question. Ce complexe abrite les trains à gaz du Qatar, d'immenses unités de traitement qui refroidissent le gaz naturel sous forme liquide pour l'exporter par bateau.

Les marchés n'ont pas encore reflété le prix du GNL à la suite de l'annonce du Qatar, et l'Europe étant encore en hiver, la période est difficile, a déclaré M. Sabel lors d'une conférence téléphonique sur les résultats lundi.

Les prix plus élevés du GNL aideront la marge de Venture Global, mais la société pense que les prix bas du GNL à long terme sont souhaités pour augmenter la demande, a déclaré M. Sabel.

