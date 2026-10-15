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Venture Global en hausse après la conclusion d'un accord avec GE Vernova et Baker Hughes portant sur des équipements électriques
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 13:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action du producteur de GNL Venture Global

VG.N progresse de 3,5 % à 13,74 dollars avant l'ouverture de la Bourse, après l'annonce d'un accord visant à fournir de l'électricité à des centres de données dans un contexte de forte croissance de la demande en intelligence artificielle

** La société a signé des accords avec GE Vernova

GEV.N et Baker Hughes Energy Services BKR.O portant sur la fourniture de jusqu’à 16 nouvelles unités de production de 720 MW, ainsi que des équipements, notamment des turbines et des transformateurs

** Selon le communiqué, ces accords permettront à VG de mettre progressivement à disposition jusqu’à 10 GW de nouvelle capacité de calcul sur les sites qu’elle possède ou contrôle, en vue d’accueillir d’éventuelles infrastructures et centres de données adjacents

** La société prévoit de passer sa première commande d’équipements électriques d’ici la fin de l’année

** Les entreprises technologiques et les services publics explorent des solutions pour rendre les centres de données, grands consommateurs d’énergie, plus flexibles en matière de consommation électrique, contribuant ainsi à alléger la pression sur les réseaux électriques américains alors que la demande liée à l’IA connaît une forte hausse

** Sur les 18 analystes couvrant VG, 11 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 7 recommandent de "conserver"; le cours-cible médian est de 16 dollars

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 95 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
55,3700 USD NASDAQ -1,91%
GE VERNOVA
941,600 USD NYSE -6,11%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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