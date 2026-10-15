Pakistan : 32 enfants et une enseignante tués dans l'effondrement du toit de leur école

Des secouristes et des habitants mènent une opération de recherche après l’effondrement du toit d’une école à Peshawar, le 15 octobre 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

Trente-deux enfants et une enseignante sont morts jeudi dans l'effondrement du toit de leur école à Peshawar, dans le nord du Pakistan, où des secouristes et des proches se sont précipités pour tenter de venir en aide aux victimes.

La plupart des victimes étaient âgées de 4 à 14 ans, a indiqué à l'AFP Asim Khan de l'hôpital Lady Reading de Peshawar, en annonçant que le bilan était passé de 28 à 33 morts.

"Au total, 20 enfants blessés ont été transportés à l'hôpital, que la plupart ont déjà pu quitter. Trois enfants grièvement blessés, qui ont présenté des traumatismes crâniens, ont été hospitalisés", a ajouté M. Khan.

Il a précisé que 12 filles figurent parmi les victimes, et que le professeur décédé était une femme.

Des corps enveloppés dans des draps blancs ont quitté l'hôpital, où affluaient également des bénévoles voulant aider à l'identification des victimes.

Sohail, un proche de l'un des enfants blessés, a raconté que sa nièce avait réussi à s'extraire de l'école effondrée et à rentrer chez elle. Elle s'est écriée : "L'école s'est effondrée !", a-t-il rapporté.

Enfants "piégés à l'intérieur"

"Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu entre 10 et 15 enfants coincés sous les décombres, ensevelis jusqu'au cou. Nous les avons rapidement sortis de là", a-t-il encore expliqué.

"Quand la nouvelle est parvenue jusqu'à chez nous, tout le monde s'est mis à crier en paniquant".

Sur place, des sauveteurs portant des gilets de sécurité s'emploient à déblayer des débris et gravats, selon des images diffusées par les secours.

"Quand les équipes des secours d'urgence sont arrivées sur les lieux, elles ont constaté qu'un toit s'était effondré sur un autre (toit), écrasant la salle de classe en dessous et piégeant des enfants à l'intérieur", a déclaré le porte-parole des secours Bilal Ahmad Faizi.

Un habitant du quartier, Sher Ahmed, impute la catastrophe à des "matériaux de construction de qualité inférieure" et réclame une enquête.

"Avec une profonde peine et une grande tristesse, je demande instamment aux autorités de mener une enquête approfondie et de prendre des mesures strictes contre toute personne reconnue responsable, afin que de telles tragédies puissent être évitées à l'avenir", a-t-il indiqué à l'AFP.

Propriétaire arrêté

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait part de sa "profonde tristesse et de (son) profond chagrin face à la perte de vies si précieuses", selon un communiqué.

Des agents de sécurité montent la garde lors d’une opération de recherche après l’effondrement d’un toit dans une école à Peshawar, le 15 octobre 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

Asif Ali Zardari, le président du pays, a évoqué un "drame déchirant".

"Le propriétaire de l'école a été placé en garde à vue", a déclaré à l'AFP un haut responsable basé à Peshawar, sous couvert d'anonymat.

Les effondrements de toitures et de bâtiments sont fréquents au Pakistan, principalement en raison de normes de sécurité insuffisantes et de matériaux de construction de mauvaise qualité dans le pays d'Asie du Sud de plus de 240 millions d'habitants.

En juin 2026, plus d'une douzaine d'enfants ont été tués dans l'effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire dans la ville de Lahore, dans l'est du pays.

En 2025, 27 personnes ont été tuées et 10 blessées lorsqu'un immeuble de cinq étages s'est effondré dans le quartier défavorisé de Lyari, à Karachi, ville du sud du Pakistan.