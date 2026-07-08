Venture Global en hausse alors que les redevances de liquéfaction bondissent de 69 % au deuxième trimestre

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8 juillet - ** Les actions du producteur de GNL Venture Global

VG.N ont progresséd’environ 4 % pour atteindre 12,86 dollars lors des négociations après clôture ** La société indique que ses frais de liquéfaction moyens ont bondi de 69 % au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, bénéficiant de la hausse des prix mondiaux du GNL après que la guerre en Iran a perturbé les approvisionnements via le détroit d’Ormuz ** La société a réalisé une redevance de liquéfaction fixe moyenne pondérée implicite de 6,45 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,82 dollars par MMBtu au premier trimestre ** Indique avoir vendu et comptabilisé un chiffre d’affaires sur 466,4 TBtu de GNL au cours du deuxième trimestre, en légère baisse par rapport aux 480,8 TBtu du trimestre précédent ** Calcasieu Pass a exporté 37 cargaisons, contre 38 au trimestre précédent, tandis que Plaquemines en a exporté 90, contre 92 - VG ** À la dernière clôture, VG affichait une hausse de 81,5 % depuis le début de l’année