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Venture Global en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel et un Ebitda inférieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 14:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du producteur de GNL Venture Global

VG.N recule de 5% à 13,55 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel ajusté du deuxième trimestre, la baisse des prix du GNL à Calcasieu Pass l'emportant sur la hausse des volumes de vente à Plaquemines

** Le chiffre d’affaires progresse de 48% pour atteindre 4,58 milliards de dollars au deuxième trimestre, manquant les prévisions de 4,66 milliards de dollars — données LSEG

** La société annonce un résultat opérationnel ajusté trimestriel de 2,49 milliards de dollars, inférieur à l'estimation des analystes de 2,50 milliards de dollars

** La société indique que le résultat d'exploitation de Calcasieu Pass a chuté de 63% en glissement annuel, les prix du GNL ayant baissé suite au passage de l'installation à une exploitation commerciale

** La société indique que les charges d'exploitation du deuxième trimestre ont augmenté de 15,9% pour atteindre 2,39 milliards de dollars, tandis que les charges d'intérêts ont bondi de 58% à 489 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action VG affichait une hausse de 109,1% depuis le début de l'année

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