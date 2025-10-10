 Aller au contenu principal
Venture Global en baisse après la victoire de BP dans l'arbitrage
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 octobre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N chutent de 18,2 % à 10,27 $, au plus bas depuis mai 2022

** BP BP.L gagne une procédure d'arbitrage contre Venture Global, après que l'exportateur américain de GNL n'a pas livré de gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme qui devait commencer à la fin de 2022

** BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts à Venture Global

** La décision de BP contraste avec celle du mois d'août, qui avait donné raison à Venture Global dans le cadre d'une plainte similaire déposée par Shell SHEL.L .

** L'ICC a jugé que Venture Global n'avait pas déclaré ses opérations en temps voulu et n'avait pas agi avec prudence à Calcasieu Pass

** VG en baisse d'environ 28% depuis le début de l'année

