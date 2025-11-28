 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre dans le vert pour une séance écourtée
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 16:01

Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York.

Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York.

La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi, après une préouverture marquée par un panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions à travers le monde, laissant les investisseurs dans l'incertitude.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 82,46 points, soit 0,17%, à 47.509,58 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,15% à 6.822,75 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,28%, soit 64,98 points, à 23.279,67 points.

Ce vendredi marque une séance écourtée, au lendemain de la fête de Thanksgiving. La panne chez l'opérateur boursier CME Group a encore réduit la liquidité du marché.

"C'est un coup dur pour CME et probablement un rappel bien nécessaire de l'importance de la structure du marché et de l'interdépendance de tous ces éléments. C'est la fin du mois, beaucoup de choses sont rééquilibrées aujourd'hui", estime Ben Laidler, responsable de la stratégie actions chez Bradesco BBI.

"Cela dit, cela aurait pu être bien pire, ce sera une journée très calme. Si cela devait arriver, il y aurait eu des jours pires pour avoir une panne comme celle-ci", selon lui.

CME a imputé cette panne à une défaillance du système de refroidissement des centres de données gérés par CyrusOne, qui a déclaré que son installation de la région de Chicago avait affecté les services fournis à ses clients, dont CME.

Aux valeurs, Jefferies abandonne 0,82%. La Securities and Exchange Commission américaine enquête sur la banque d'investissement au sujet de ses relations avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

