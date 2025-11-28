Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre

Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à 2,4% en novembre après +2,3% en octobre.

Sur un mois, l'inflation IPCH a baissé de 0,5%, alors que les analystes tablaient sur -0,6%, après +0,3% en octobre.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ces données pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)