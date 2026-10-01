Venture Global demande aux autorités fédérales de réglementation d'autoriser le lancement des opérations commerciales à Plaquemines

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Venture Global VG.N a demandé aux autorités fédérales de régulation de l'autoriser à démarrer l'exploitation commerciale de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines, en Louisiane, selon un dossier déposé jeudi auprès de la FERC.

Une fois l'autorisation obtenue, l'entreprise pourra vendre du GNL à ses clients de longue date, parmi lesquels figure Shell

SHEL.L .