 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venture Global demande aux autorités fédérales de réglementation d'autoriser le lancement des opérations commerciales à Plaquemines
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 22:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a demandé aux autorités fédérales de régulation de l'autoriser à démarrer l'exploitation commerciale de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines, en Louisiane, selon un dossier déposé jeudi auprès de la FERC.

Une fois l'autorisation obtenue, l'entreprise pourra vendre du GNL à ses clients de longue date, parmi lesquels figure Shell

SHEL.L .

Valeurs associées

Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,78 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
91,46 USD Ice Europ -2,28%
SHELL
3 598,000 GBX LSE +0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank