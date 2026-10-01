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Venture Global demande aux autorités fédérales de donner son feu vert à la mise en service de son usine de GNL de Plaquemines
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 23:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute une citation, des informations de fond et le contexte aux paragraphes 3 à 7)

par Curtis Williams

Venture Global VG.N a demandé aux autorités fédérales de régulation l'autorisation de mettre en service la phase 1 de son usine de GNL de Plaquemines, dernière étape avant de pouvoir démarrer l'exploitation commerciale de cette installation d'exportation de GNL en Louisiane, selon un dossier déposé jeudi auprès de la FERC.

Une fois cette autorisation obtenue, la société pourra vendre du GNL à ses clients de longue date , parmi lesquels figure Shell SHEL.L .

"Compte tenu du succès de ces opérations de mise en service, Plaquemines LNG sollicite respectueusement l’autorisation de mettre en service l’ensemble de la phase 1", a écrit la société.

Venture Global avait précédemment déclaré que, malgré les prix élevés du GNL à l’échelle mondiale, elle commencerait ses opérations commerciales le 31 octobre.

Selon la société financière LSEG, les prix du GNL se sont établis en moyenne au-dessus de 25 dollars par million d'unités thermiques britanniques (BTU) en septembre, tant sur le marché de référence européen TTF que sur le marché de référence asiatique JKM.

La société a bénéficié de prix au comptant élevés pendant la période de mise en service de Plaquemines.

Plaquemines est la deuxième plus grande installation de GNL des États-Unis.

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