 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venture Global bondit après le rejet par un tribunal de New York de la demande d'annulation de l'arbitrage présentée par Shell
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la société américaine de GNL Venture Global VG.N ont augmenté d'environ 9 % à 12,40 $ avant la mise sur le marché

** Un juge de l'Etat de New York a rejeté lundi la demande de la major pétrolière britannique Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale favorable à VG dans un litige portant sur la vente présumée abusive de gaz naturel liquéfié par la société américaine

** Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État déclare qu'il n'était pas nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et que la Cour devait faire preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions arbitrales

** Le bénéfice de base ajusté de VG pour le quatrième trimestre a presque triplé en raison de l'augmentation des volumes de vente de GNL au projet Plaquemines en Louisiane

** La société a déclaré que son bénéfice de base ajusté pour le quatrième trimestre a augmenté de 191 % pour atteindre 2 milliards de dollars

** A la dernière clôture, VG a progressé de 66,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
82,69 USD Ice Europ +5,92%
Pétrole WTI
75,92 USD Ice Europ +6,49%
SHELL
3 097,250 GBX LSE -1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank