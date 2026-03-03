Venture Global bondit après le rejet par un tribunal de New York de la demande d'annulation de l'arbitrage présentée par Shell

3 mars - ** Les actions de la société américaine de GNL Venture Global VG.N ont augmenté d'environ 9 % à 12,40 $ avant la mise sur le marché

** Un juge de l'Etat de New York a rejeté lundi la demande de la major pétrolière britannique Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale favorable à VG dans un litige portant sur la vente présumée abusive de gaz naturel liquéfié par la société américaine

** Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État déclare qu'il n'était pas nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et que la Cour devait faire preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions arbitrales

** Le bénéfice de base ajusté de VG pour le quatrième trimestre a presque triplé en raison de l'augmentation des volumes de vente de GNL au projet Plaquemines en Louisiane

** La société a déclaré que son bénéfice de base ajusté pour le quatrième trimestre a augmenté de 191 % pour atteindre 2 milliards de dollars

** A la dernière clôture, VG a progressé de 66,8 % depuis le début de l'année