Portugal: chômage stable en janvier, au plus bas depuis 2002
information fournie par Boursorama avec AFP 03/03/2026 à 14:07

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal est resté stable en janvier par rapport au mois précédent pour s'établir à 5,6%, soit le niveau le plus bas depuis près de 24 ans, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Ine).

En janvier le pays comptait 315.000 chômeurs, a indiqué l'office portugais des statistiques précisant qu'il s'agissait du "taux le plus faible enregistré depuis février 2002".

Le recul du chômage a notamment concerné les jeunes de moins de 25 ans, dont le taux est passé de 18,6% en décembre à 18,2% en janvier.

Selon les prévisions du gouvernement inscrites au budget de l'Etat pour 2026, le taux de chômage devrait s'établir à 6% cette année, tandis que la Banque du Portugal table sur 6,3%.

