Venture Global assure aux acheteurs de la phase 2 du projet Plaquemines que les livraisons de GNL se déroulent comme prévu, selon une source

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* Les livraisons à long terme de la phase 2 du projet Plaquemines sont prévues d'ici la fin du deuxième trimestre 2027

* Exxon Mobil et Chevron comptent parmi les clients du projet en Louisiane

* Cette confirmation fait suite à la forte hausse des prix du GNL en Europe et en Asie, dans un contexte de perturbations du marché

par Curtis Williams

Le développeur américain de GNL Venture Global VG.N a indiqué à ses clients de son usine d’exportation “Plaquemines Phase 2” en Louisiane qu’il est toujours en bonne voie pour commencer à livrer les cargaisons contractuelles dans les délais prévus et aux prix convenus précédemment, selon une source directement informée du dossier.

Parmi les clients de Plaquemines Phase 2 figurent Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , deux des plus grandes entreprises énergétiques américaines.

Dans une lettre adressée mardi à ses clients, la société basée en Virginie a déclaré qu’elle reste déterminée à démarrer les livraisons à long terme depuis Plaquemines Phase 2 d’ici la fin du deuxième trimestre 2027, malgré la récente flambée des prix mondiaux du gaz.

Venture Global a fait l’objet de différends concernant le calendrier des livraisons de GNL prévues dans le cadre de contrats pour sa première usine de Calcasieu Pass, en Louisiane, et cette nouvelle assurance intervient alors que les prix du GNL en Europe et en Asie ont fortement grimpé à la suite des perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

La hausse des prix spot du GNL peut augmenter considérablement la valeur des cargaisons non contractuelles, ce qui suscite parfois des inquiétudes chez les acheteurs quant à d’éventuelles modifications des calendriers des projets ou des accords commerciaux à mesure que les conditions du marché évoluent.

Les clients de la phase 1 de Plaquemines devraient recevoir leurs cargaisons à partir du 31 octobre, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

Plusieurs clients, dont Shell SHEL.L , BP BP.L , Repsol

REP.MC , Edison EDNn.MI et la société polonaise Orlen

PKN.WA , ont engagé des procédures d’arbitrage et des actions en justice contre Venture Global après que l’exploitation commerciale de Calcasieu Pass a été retardée, alors que la société continuait à vendre des cargaisons provenant de l’usine sur le marché au comptant pendant une période de hausse des prix mondiaux du GNL.

Ces litiges sont devenus l’une des batailles juridiques les plus suivies dans le secteur mondial du GNL et ont mis en évidence les risques auxquels sont confrontés les acheteurs lorsque des projets subissent des retards de mise en service.