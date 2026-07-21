VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com accélère encore au 3ème trimestre 2025-2026

T1 2025-2026 T2 2025-2026 T3 2025-2026 Croissance

du chiffre d'affaires +11,7% +18,9% +23,4%

21 juillet 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er octobre 2025 au 30 juin 2026).

Normes IFRS (en K€) 2024-2025

9 mois 2025-2026

9 mois Variation Volume d'affaires global [1] 201 040 248 682 +23,7% Chiffre d'affaires 148 028 174 644 +18,0% Dont France 72 926 79 051 +8,4% Dont Europe du Nord et de l'Est [2] 50 147 63 605 +26,8% Dont Europe du Sud [3] 24 955 31 988 +28,2%

Comme attendu, Vente-unique.com a de nouveau connu une nette accélération de son niveau d'activité au 3 ème trimestre 2025-2026 , avec un chiffre d'affaires en progression de 23,4% à 61,9 M€.

Avec une croissance cumulée du chiffre d'affaires de 18,0% à 9 mois (+15,3% au 1 er semestre), le Groupe démontre ainsi sa capacité à poursuivre l'accélération de son rythme de croissance sur l'exercice en s'appuyant sur le renforcement de la dynamique de ses principaux relais de croissance , dont l'international et la place de marché.

Cette dynamique porte le volume d'affaire global à 248,7 M€ après 9 mois d'activité, soit une progression de +23,7% depuis le début de l'année.

Une performance commerciale qui poursuit sa phase d'accélération

La croissance du chiffre d'affaires consolidé est portée par la forte dynamique des activités e-commerce des marques Vente-unique et Habitat, et une offre toujours plus disponible avec l'ouverture du second site logistique de Moulins. Ces deux marques comptent pour près de 90% de la croissance globale. Vente-unique.com démontre sa capacité à conserver un bon positionnement prix et bénéficie de la nouvelle identité graphique du site Internet qui accroît la désirabilité des produits, favorisant ainsi l'acte d'achat. Les ventes de toutes les catégories de produit connaissent une croissance solide et le Groupe tire parti de la hausse structurelle de la demande du e-commerce.

Les commissions issues de la place de marché connaissent toujours une croissance supérieure à 70%. Enfin, les prestations logistiques pour compte de tiers ressortent à 2,9 M€ sur 9 mois (-10,5%), alors que le Groupe se concentre sur l'augmentation des besoins pour son activité propre et ses clients grands comptes.

Confirmation de la forte dynamique à l'international

Le Groupe réalise une performance remarquable à l'international , avec une croissance solide dans l'ensemble des pays où il est présent, en bénéficiant d'une bonne activité économique et de la croissance continue du e-commerce. L'international représente plus de 60% de la croissance des activités e-commerce . Les ventes en Europe du Nord et de l'Est affichent une forte croissance de +26,8% sur 9 mois, soutenues par le bon démarrage de l'activité dans les pays Scandinaves. L' Europe du Sud maintient également une trajectoire très dynamique (+28,2%), en bénéficiant d'un environnement économique plus favorable, d'une notoriété accrue et d'une forte dynamique pour le e-commerce. Enfin, la France bénéficie toujours d'une croissance robuste (+8,4%) et continue de gagner des parts de marché sur un marché qui demeure peu dynamique.

La montée en puissance de la marque Habitat contribue à la solide dynamique globale en France comme à l'international, où elle a été progressivement déployée dans 10 pays depuis un an (dont le Portugal en juin et la Norvège en juillet).

Enfin, la place de marché poursuit sa forte dynamique dans l'ensemble des pays où elle est déployée, soutenue par la notoriété croissante de Vente-unique.com ainsi que la diversité et la qualité des produits proposés. Elle a ainsi représenté 19,5% du volume d'affaires e-commerce sur les 9 premiers mois de l'exercice (+3,8 points sur un an).

Perspectives

Vente-unique.com continue de poursuivre son expansion à l'international , moteur de croissance historique de l'activité. Le Groupe va ouvrir au début du prochain exercice, en octobre 2026, les sites Vente-unique.com ainsi que les places de marché en Finlande, République-Tchèque, Slovaquie et Hongrie . L'offre de Vente-unique.com sera ainsi accessible dans 20 pays européens.

L'offre de retail media , lancée récemment, connaît un démarrage satisfaisant et constituera un nouveau relais de croissance rentable pour le Groupe.

Fort de la performance de son modèle d'affaires et du dynamisme de ses relais de croissance, Vente-unique.com s'attend à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable, avec une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires consolidé.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026, jeudi 12 novembre 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés.

[2] Allemagne + Autriche + Belgique + Danemark + Irlande + Luxembourg + Norvège + Pays-Bas + Pologne + Royaume-Uni + Suède + Suisse.

[3] Espagne + Italie + Portugal.