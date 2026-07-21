La banque Julius Baer portée par la hausse des marchés au premier semestre

La banque suisse Julius Baer a publié mardi des résultats meilleurs qu'attendu pour le premier semestre, portés par la hausse des marchés boursiers qui a fait gonfler ses actifs sous gestion et commissions.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'action chute toutefois en Bourse, les analystes financiers regrettant l'absence de nouvelles sur les investigations de la Finma, l'autorité de surveillance des banques en Suisse, un programme de rachat d'actions n'étant pas envisageable tant que ses conclusions ne sont pas connues.

Pour la période allant de janvier à juin, l'établissement de gestion de fortune a plus que doublé son bénéfice net, qui a bondi à 672,6 millions de francs suisses (726 millions d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

La base de comparaison était favorable puisque ses comptes du premier 2025 avaient été grevés par des provisions pour pertes de crédits mais la hausse des marchés financiers lui a donné un coup de pouce.

Ses actifs sous gestion ont atteint un montant record de 547 milliards de francs, progressant de 5% depuis le début de l'année tandis que les revenus générés par les commissions ont grimpé de 12% sous l'effet des transactions réalisées par ses clients.

Après avoir timidement démarré l'année, les entrées de nouveaux capitaux se sont chiffrées à 5,7 milliards de francs durant le semestre, la banque observant une reprise d'activité de la clientèle sur les deux derniers mois du semestre.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP les attendaient en moyenne à 5,2 milliards de francs et tablaient sur 630 millions de bénéfice.

"Ces résultats constituent un bon début pour notre nouveau cycle stratégique de trois ans", a déclaré son nouveau directeur général, le Suisse Stefan Bollinger, cité dans le communiqué.

Arrivé aux commandes début 2025, cet ancien cadre de la banque américaine Goldman Sachs a lancé une grande réorganisation de la banque avec un plan jusqu'en 2028. Il a notamment mis l'accent sur la gestion des risques pour la banque qui avait été secouée fin 2023 par l'effondrement de l'empire immobilier autrichien Signa à qui elle avait accordé des prêts.

A 10H33 GMT, le titre perdait toutefois 3,80% à 70,92 francs suisses, à contre-tendance du SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, en hausse de 0,18%.

La banque a bénéficié d'une activité "exceptionnellement élevée" de la part de ses clients, a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.

Comme d'autres analystes, il constate toutefois qu'il "n'y a toujours pas de nouvelles sur la revue de la Finma", en lien avec l'affaire de ces crédits à Signa, et "par conséquent pas d'annonce de rachat d'actions", a-t-il regretté.