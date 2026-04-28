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VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 07:30

28 avril 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 20/04/2026 FR0010766667 527 14,06186 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 21/04/2026 FR0010766667 319 14,152665 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 23/04/2026 FR0010766667 408 14,326716 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 24/04/2026 FR0010766667 6 14,65 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, le 13 mai 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nHCcaJRvamuXyW+cl5Zsb2mVbm1hmZWcaZWek2SdapyYaG2TnGhpbJjIZnJonWlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97843-vu_cp_rachat-actions_20-24_04-2026_-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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