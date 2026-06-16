Vente-unique.com bien orienté après ses semestriels

L'expert de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison s'adjuge 1,72% ce mardi vers 10h30 à la Bourse de Paris dans le sillage de sa performance semestrielle.

Vente-Unique.com a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 112,8 MEUR, en hausse de 15,3%, dont 18,9% au deuxième trimestre. Le volume d'affaires global s'est établi à 159,7 MEUR, en progression de 20,9%.

"Nous avons réalisé un premier semestre particulièrement dense et structurant, marqué à la fois par l'accélération de notre dynamique commerciale et par plusieurs avancées majeures pour le groupe", a déclaré le directeur général, Sacha Vigna.

Selon lui, "le site Vente-Unique.com, qui exprime désormais pleinement la valeur et la désirabilité de notre offre, a encore renforcé sa dynamique de croissance". Il souligne également que le groupe a finalisé l'acquisition de la marque Habitat, dont "la dynamique commerciale ne se dément pas".

Après avoir lancé Vente-Unique.com et sa place de marché au Danemark, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et en Irlande, le groupe prévoit de poursuivre son expansion géographique dans les prochains mois avec des ouvertures en Finlande, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

Dans un contexte géopolitique "toujours instable à l'échelle mondiale", mais dont les effets restent limités pour le groupe à ce stade, Vente-Unique.com anticipe un troisième trimestre "une nouvelle fois très dynamique" et renouvelle sa confiance dans sa capacité à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable.

TP ICAP Midcap réitère sa recommandation à l'achat

Les résultats semestriels de Vente-Unique.com ont été salués par les analystes de TP ICAP Midcap, qui maintiennent leur recommandation à l'achat sur le titre et relèvent leur objectif de cours à 20,1 euros, contre 18,6 euros auparavant.

Le bureau d'études estime par ailleurs que le second semestre devrait bénéficier d'un effet de levier opérationnel, avec une croissance toujours soutenue et un niveau de coûts exceptionnels plus faible. Le cabinet a ainsi relevé de 25% ses prévisions de bénéfice par action pour 2026.

Alors que le groupe prévoit de poursuivre son expansion en Europe et anticipe un troisième trimestre toujours très dynamique, TP ICAP Midcap juge que le repli du titre depuis le début de l'année est injustifié.