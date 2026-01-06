 Aller au contenu principal
VENTE-UNIQUE.COM : Agenda financier 2025-2026
information fournie par Actusnews 06/01/2026 à 07:30

Communiqué de presse

6 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son agenda financier pour l'exercice 2025-2026.

Date de publication
Résultats annuels 2024-2025 Mardi 13 janvier 2026
Rapport financier annuel 2024-2025 Jeudi 29 janvier 2026 [1]
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026 Mercredi 11 février 2026
Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026 Mercredi 13 mai 2026
Résultats semestriels 2025-2026 Mardi 16 juin 2026
Rapport financier semestriel 2025-2026 Lundi 29 juin 2026 1
Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026 Mardi 21 juillet 2026
Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 Jeudi 12 novembre 2026

Les dates sont provisoires. La publication aura lieu avant l'ouverture des marchés Euronext Paris.

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

[1] La publication aura lieu après-Bourse.


