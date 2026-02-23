 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 10:59

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O a annoncé vendredi que Phil Spencer, responsable de la division jeux vidéo, prenait sa retraite après 38 ans au service du fabricant de logiciels, dans le cadre d'un remaniement majeur de la direction.

* ELI LILLY LLY.N gagne plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse alors que le concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 625,97 Pts Index Ex +0,47%
ELI LILLY & CO
1 009,890 USD NYSE -1,30%
MICROSOFT
397,2300 USD NASDAQ -0,31%
NASDAQ Composite
22 886,07 Pts Index Ex +0,90%
S&P 500 INDEX
6 909,51 Pts CBOE +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank