Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O a annoncé vendredi que Phil Spencer, responsable de la division jeux vidéo, prenait sa retraite après 38 ans au service du fabricant de logiciels, dans le cadre d'un remaniement majeur de la direction.

* ELI LILLY LLY.N gagne plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse alors que le concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)