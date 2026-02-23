Allemagne: Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en février

Vue sur le quartier d'affaires de Francfort
Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en février, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.
Son indice du climat des affaires ressort à 88,6, contre 87,6 en janvier, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une légère hausse de l'indice à 88,4.
(Rédigé par Friederike Heine, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)
