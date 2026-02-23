 Aller au contenu principal
Allemagne: Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en février
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 10:49

Vue sur le quartier d'affaires de Francfort

Le ​moral des entrepreneurs allemands s'est ​amélioré plus que ​prévu en ⁠février, montre ‌une enquête de l'institut Ifo ​publiée ‌lundi.

Son indice ⁠du climat des affaires ⁠ressort à ‌88,6, contre ⁠87,6 ‌en janvier, ⁠tandis que les ⁠analystes ‌interrogés par Reuters ​prévoyaient ‌une légère hausse de l'indice ​à 88,4.

(Rédigé ⁠par Friederike Heine, version française Diana Mandia, édité par Blandine ​Hénault)

