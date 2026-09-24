 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vente de SFR: les salariés appelés à la grève jeudi après-midi
information fournie par AFP 24/09/2026 à 13:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Vente de SFR: les salariés appelés à la grève jeudi ( AFP / EMMA DA SILVA )

Vente de SFR: les salariés appelés à la grève jeudi ( AFP / EMMA DA SILVA )

Les salariés du groupe Altice France, maison-mère de l'opérateur SFR qui va être vendu à ses concurrents, sont appelés à la grève jeudi après-midi pour défendre leurs emplois à l'heure où s'annonce une refonte majeure du secteur.

L'intersyndicale, réunissant l'Unsa, la CFDT et la CFTC, a appelé les salariés à "faire entendre leur inquiétude, leur colère et leur détermination", près de quatre mois après qu'un accord de vente a été passé pour céder SFR pour 20,35 milliards d'euros.

Pour Olivier Lelong, délégué syndical central CFDT interrogé par l'AFP, l'action doit agir comme un "coup de semonce" adressé aux trois acheteurs Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange, et à Altice France.

L'ampleur du mouvement reste incertaine à ce stade.

En fin de matinée, plus d'une centaine de boutiques SFR étaient déjà fermées, a indiqué à l'AFP Hakim Goudjil, secrétaire du CSE de SFR Distribution et délégué syndical Unsa.

Depuis la signature du protocole d'accord, les syndicats de l'opérateur au carré rouge sont entrés en discussions avec les trois membres du consortium d'acheteurs pour évoquer le sort des salariés inclus dans le périmètre du rachat.

Mais les négociations n'ont jusque-là pas satisfait les représentants du personnel, qui ont eu lundi soir une nouvelle réunion avec les acheteurs.

Selon les mesures proposées, environ 2.500 salariés devraient être transférés dès la vente chez les trois acheteurs, dont 2.300 chez Bouygues Telecom. A cela s'ajouteront les salariés de 120 boutiques, qui doivent être également repris, sans que les magasins en question n'aient encore été désignés.

Pour les autres salariés, une offre de reprise par employé a été évoquée, mais la mesure est jugée insuffisante par les syndicats, qui demandent trois propositions par personne.

Dans une réponse transmise à l'AFP, le consortium assure vouloir "préserver l'emploi".

"Ce projet apporte une solution d'emploi à chacun des 8.000 salariés du périmètre repris : sur la base de notre proposition, environ 5.000 pourront rejoindre les trois opérateurs au lendemain de l'opération et 3.000 poursuivront leur activité chez SFR pour conduire la migration sur plusieurs années", ont assuré les potentiels acheteurs.

"On a été surpris par le climat social pré-existant", a commenté sous couvert d'anonymat une source proche des négociations, assurant qu'il n'y avait "aucun agenda caché" concernant l'avenir des salariés de SFR.

Avant la mobilisation de l'après-midi, le CSE central de SFR a défendu dans la matinée un recours en référé contre les acheteurs et contre Altice France devant le tribunal judiciaire de Paris. Les représentants du personnel exigent notamment d'obtenir davantage d'informations sur le projet de cession. Le tribunal se prononcera le 26 octobre.

Le CSE de SFR a aussi assigné les quatre opérateurs au fond. Les audiences doivent se tenir début décembre.

Fusions / Acquisitions
Mouvements sociaux

Valeurs associées

ORANGE
14,0150 EUR Euronext Paris -0,32%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rachida Dati au Palais de justice de Paris, le 21 septembre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    "Fichez-moi la paix!": à son procès, journée de tensions entre Dati et les parties civiles
    information fournie par AFP 24.09.2026 18:08 

    À son procès à Paris pour corruption, l'interrogatoire de Rachida Dati s'est achevé jeudi dans une atmosphère électrique avec les questions des parties civiles à l'ex-ministre, qui nie avoir illégalement fait du lobbying pour Renault-Nissan au Parlement européen ... Lire la suite

  • Le président du MoDem François Bayrou à Paris, le 9 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Quand François Bayrou fait la leçon à la cour d'appel de Paris
    information fournie par AFP 24.09.2026 18:06 

    Toujours courtois, parfois condescendant, le président du MoDem François Bayrou a ferraillé jeudi avec la présidente de la cour d'appel, rejetant à nouveau toute responsabilité dans le dossier de détournements de fonds publics au préjudice du Parlement européen. ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes plombées par la hausse du pétrole et des taux
    information fournie par AFP 24.09.2026 18:01 

    Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, plombées par les cours du pétrole en forte progression et les taux d'intérêt toujours élevés sur les marchés obligataires. Francfort (-0,57%) a encaissé le plus fort repli parmi les grands marchés boursiers européens ... Lire la suite

  • Quarante-huit heures avec Amine le Conquérant
    Quarante-huit heures avec Amine le Conquérant
    information fournie par France 24 24.09.2026 18:00 

    Ségolène Malterre et son équipe ont suivi Amine le Conquérant pendant quarante-huit heures. Du château d'Azay-le-Rideau à la basilique Saint-Denis, le vidéaste vulgarise le patrimoine français auprès d'un nouveau public. Une notoriété confrontée au cyberharcèlement. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Pétrole Brent
105,38 +2,00%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
GENFIT
9,05 -11,27%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank