Venezuela : TotalEnergies et PDVSA signent un accord de coopération énergétique

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a présidé samedi la signature d'un mémorandum d'entente entre Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA, compagnie pétrolière appartenant à l'Etat vénézuélien) et la multinationale française TotalEnergies, via sa filiale TotalEnergies E&P New Ventures.

"Depuis le palais de Miraflores, à Caracas, cet engagement de coopération énergétique a été scellé par la signature d'Héctor Obregon, président de PDVSA, et de Francisco Javier Rielo, vice-président senior pour les Amériques de l'entreprise TotalEnergies", a précisé dans un communiqué le ministère vénézuélien des relations extérieures.

La présidente Rodríguez a rappelé précédemment qu'il existe au Venezuela des conditions juridiques fiables pour attirer de nouveaux investissements grâce à la loi organique sur les hydrocarbures, approuvée en début d'année.

La rupture de 2021

La signature de ce nouveau protocole d'accord intervient quelques années après un désengagement majeur de TotalEnergies. En juillet 2021, le géant pétrolier français avait annoncé la cession de sa participation minoritaire non opérée de 30,32% dans Petrocedeño S.A. à la Corporacion Venezolana de Petroleos (CVP), une filiale de PDVSA.

Petrocedeño S.A. est une société qui produit du pétrole brut extra-lourd issu de la ceinture de l'Orenoque au Venezuela pour le transporter et le transformer en pétrole brut léger.

"La stratégie de TotalEnergies, approuvée par ses actionnaires en mai 2021, consistait à concentrer les nouveaux investissements pétroliers sur des projets à faible intensité carbone, ce qui ne correspondait pas aux projets de développement de pétrole extra-lourd dans la ceinture de l'Orenoque", avait expliqué il y a plus de 5 ans Arnaud Breuillac, l'ex-directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.

Cette transaction, réalisée pour un montant symbolique en échange d'une large indemnité relative à la participation passée et future de TotalEnergies dans Petrocedeño, s'était soldée par une moins-value exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars dans les états financiers de TotalEnergies.

Un mémorandum d'entente, ou MOU (Memorandum of Understanding), est un accord non contraignant entre deux (ou plusieurs) parties qui souhaitent collaborer sur un projet ou une initiative commune. Il sert généralement de première étape avant la signature d'un contrat plus détaillé. Sans valeur juridique obligatoire, il définit clairement les intentions, les objectifs et les responsabilités de chaque partie dans le cadre de cette collaboration.