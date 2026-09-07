Vendredi à Wall Street : peu de réaction au "NFP"

La publication du très attendu rapport sur l'emploi ("NFP") vendredi n'a pas fait "bouger les lignes", ni sur le front des taux, ni sur le FOREX, ni à Wall Street, qui a terminé la semaine sur une séance de consolidation anodine pour le S&P 500 (-0,38% à 7 719) et le Dow Jones (-0,51% à 53 414), ou de gains limités pour le Nasdaq 100 ( 0,21% à 29 544).

Une fois de plus, les valeurs liées à "l'IA", notamment les semi-conducteurs, avec 3,5% ce vendredi, ont maintenu Wall Street à flot sur la semaine écoulée : le S&P 500 a grappillé 0,1% cette semaine et le Nasdaq 100, 0,4%, tandis que le Dow Jones s'est effrité de 0,2%.

Le SOXX a, une fois de plus, largement gommé l'impact d'un ratio advance/decline négatif, avec deux tiers des titres en repli... ce qui n'est pas différent des séances de progression au cours des semaines passées.

Les investisseurs ne s'en sont jamais souciés depuis près de six mois, pas plus que de la progression de 50 points de base du rendement des T-Bonds depuis fin juin : le "SOXX" a toujours servi d'amortisseur.

La dynamique haussière repose plus que jamais sur un faible nombre de titres, moins de 5% de l'ensemble, mais qui pèsent plus de 50% de la capitalisation globale. Les 10 plus massifs (plus de 1 000 MdsUSD de "capi") pèsent près de 40% de l'ensemble : tant qu'ils ne consolident pas, et ce vendredi en fournit une nouvelle démonstration, Wall Street poursuit sur sa lancée.

La publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis était très attendue, les enjeux étaient élevés, la volatilité de la veille semblait annonciatrice d'une révision des stratégies en cas de "surprise". Il y a bien eu une surprise, mais peu de réactions : encore un "non-événement" pour les marchés.

Pourtant, les chiffres des créations d'emplois sont bien meilleurs que prévu et dissipent le doute sur l'imminence d'un tour de vis monétaire, Christophe Waller ayant, la veille, ranimé l'espoir d'un statu quo de la FED le 16 septembre... alors que l'inflation vient de passer la barre des 60 mois consécutifs à plus de 2%.

Le véritable "fait du jour", c'est le gallon de diesel qui a battu son record absolu, au-delà de 5,65 USD sur le territoire américain. Certaines chaînes financières citaient même un prix moyen de 5,8 USD, et cela va impacter le prix du fret routier, des productions céréalières, des aliments en général... mais Wall Street a montré jeudi que les investisseurs étaient prêts à s'accrocher à tout espoir que la FED "patiente" encore six semaines de plus.

Les investisseurs ont digéré dans le calme les données du département du Travail, qui ont pris à revers les récentes données témoignant d'un ralentissement de l'activité : pas moins de 162 000 emplois non agricoles ont été créés au mois d'août, près de trois fois le consensus de 55 000 en moyenne.

De plus, les créations de postes pour les mois de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces deux mois, soit, au total, 217 000 emplois de plus que prévu en trois mois.

Autre signe positif, le taux de chômage s'est maintenu, comme prévu, à 4,1% le mois dernier, avec une hausse du taux de participation à 61,6%, qui prouve que l'économie reste en situation de plein emploi.

La réaction des bons du Trésor a été étrangement modeste : le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans s'est tendu de 2 points de base, vers 4,782% (4,82% au plus haut vers 14 h 45, soit 10 points sur la semaine), le "30 ans" a fini inchangé à 5,245% et le "2 ans", plus réactif aux anticipations de court terme, a grimpé de 4 points de base, vers 4,3740%, son plus haut niveau depuis janvier 2025 (on a même observé un zénith de 4,404% en intraday).

Le consensus table de nouveau à 65% (comme lundi) sur une hausse lors de la réunion de la FED des 15 et 16 septembre, contre environ 55% avant le rapport "NFP". Il faudrait une rechute miracle de l'indice des prix à la consommation (CPI) la semaine prochaine pour modifier un scénario qui semble inéluctable.