Vendredi à Wall Street : clôture sur une note positive après une inflation modérée
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:34
Selon le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,2% en janvier, soit une hausse de 2,4% sur un an. Les économistes anticipaient une augmentation mensuelle de 0,3% et annuelle de 2,5%. Hors alimentation et énergie, le CPI de base ressort conforme aux attentes, avec une hausse de 0,3% sur un mois et de 2,5% sur un an.
Malgré cette modération, la réaction des marchés est restée mesurée. Le S&P 500 a clôturé la séance quasiment à l'équilibre ( 0,05%) à 6 836,1 points, le Dow Jones a progressé de 0,1% à 49 500,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 0,18% pour s'établir à 24 732,7 points.
Les craintes liées à l'intelligence artificielle ont de nouveau secoué les marchés cette semaine après l'annonce de nouvelles fonctionnalités par la fintech Altruist. Ces avancées ne concernent plus seulement les valeurs technologiques, mais s'étendent désormais à des secteurs comme l'immobilier et les services financiers.
Dans ce contexte, Charles Schwab et Morgan Stanley ont respectivement perdu 10,81% et 4,9% sur la semaine, tandis que l'éditeur de logiciels Workday a reculé de 11,36%. Le groupe immobilier CBRE a abandonné quant à lui 16,13% depuis le début de la semaine.
Certaines valeurs ont néanmoins tiré leur épingle du jeu : l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials a bondi de 8,08% après la publication de résultats solides accompagnés de perspectives jugées encourageantes, et Airbnb a progressé de 4,65%, porté par des prévisions optimistes.
A l'inverse, Pinterest a chuté de 16,83% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des perspectives décevantes, illustrant la sélectivité accrue des investisseurs dans un environnement toujours marqué par les interrogations sur la croissance et la valorisation.
A lire aussi
-
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à Genève où doit s'ouvrir un nouveau cycle de négociations avec les Etats-Unis sur le programme nucléaire iranien, a indiqué lundi la télévision d'Etat iranienne. Ce nouveau volet de discussions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer