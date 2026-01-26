 Aller au contenu principal
Velocity Financial bondit après les résultats préliminaires du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 21:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du prêteur Velocity Financial

VEL.N augmentent de 7,22% à 20,79 dollars après les résultats préliminaires non vérifiés du 4ème trimestre

** La société prévoit un revenu net d'au moins 35 millions de dollars, soit une augmentation d'au moins 70 %

** Séparément, la société a annoncé l'émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2031.

** La société utilisera environ 222,7 millions de dollars de cet argent pour racheter ses obligations garanties de premier rang à 7,125 % échéant en 2027

** Le reste de l'argent servira à répondre aux besoins normaux de l'entreprise, tels que le remboursement des emprunts sur le rachat d'entrepôts et le financement d'une acquisition

** Deux analystes sur trois considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy" et un comme "sell"; leur PT médian est de $22 - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, la VLE a progressé de 11,7 % au cours des 12 derniers mois

