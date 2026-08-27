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Veeva Systems s'envole après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 11:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de la société de technologie de santé Veeva Systems VEEV.N progresse de plus de 7 % à 264,19 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d’affaires de 927,96 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 905,28 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté s’élève à 2,35 dollars, dépassant les estimations de 2,22 dollars

** Sur 30 courtiers, 21 recommandent d’« acheter » le titre ou une recommandation supérieure, huit de « conserver » et un de « vendre »; leur objectif de cours médian est de 295 dollars — données LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de la veille, le titre affiche une hausse de 9,7 %

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