Veeva Systems bondit après son intégration dans l'indice S&P 500, en remplacement de Coterra Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions de Veeva Systems VEEV.N , fournisseur de solutions cloud pour le secteur des sciences de la vie, ont progressé de 10,7 % avant l'ouverture, à 172,70 dollars, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P 500 .SPX la semaine prochaine ** VEEV remplacera Coterra Energy CTRA.N dans l'indice SPX à compter du jeudi 7 mai, a annoncé S&P Dow Jones Indices

** CTRA est en cours d'acquisition par le producteur de schiste Devon Energy DVN.N dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée prochainement

** Les entreprises intégrant le SPX voient généralement leurs actions progresser, car les fonds indiciels sont contraints d'acheter des actions

** VEEV, basée à Pleasanton, en Californie, compte environ 163,3 millions d'actions pour une capitalisation boursière d'environ 25 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 30 % depuis le début de l'année

** Sur les 32 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 23 « achat fort » ou « achat », 8 « conserver » et 1 « vendre »; objectif de cours médian de 275 dollars, selon les données de LSEG