 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,03
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vatel Direct, filiale de Vatel Capital, finance la croissance de La Blanchisserie de Paris avec l’acquisition de MB Blanchisserie
information fournie par Boursorama CP 05/12/2025 à 12:15

Vatel Direct a participé au financement de l’opération de croissance externe menée par La Blanchisserie de Paris, acteur majeur francilien de la blanchisserie industrielle, qui acquiert MB Blanchisserie, société familiale implantée en Bourgogne Franche-Comté.
Cette opération d’un montant global supérieur à 3,5 M€, combine une dette d’acquisition et unfinancement d’investisseurs, dont la contribution de Vatel Direct (1.5M€), aux côtés de BNP Paribas, renforçant la capacité du groupe à accélérer sa trajectoire de développement.
Un groupe industriel renforcé
Grâce à cette acquisition, La Blanchisserie de Paris :
●passe à 4 sites industriels,
●porte son portefeuille à 450 clients professionnels,
●représente désormais 17 M€ de chiffre d’affaires,
●fédère 200 collaborateurs.
L’entreprise consolide ainsi son ancrage territorial et son positionnement d’acteur éco-responsable de référence dans la location et l’entretien du linge pour l’hôtellerie-restauration et établissements de santé.
Linkapital, conseil financier de l’opération, a joué un rôle clé en identifiant Vatel Direct comme partenaire de financement adapté au modèle industriel et aux ambitions de La Blanchisserie de Paris.

Valeurs associées

FCPR Vatel Rendement PME A
110,70 EUR OPCVM +1,91%
SC Terres Invest
106,25 EUR OPCVM +0,06%
Vatel Flexible C
196,46 EUR OPCVM +0,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ROBYN BECK )
    Panne géante d'Internet : un pan entier du web mondial en rade après un problème chez Cloudflare
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.12.2025 12:05 

    L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    Les marchés adorent l’histoire de Goldilocks et des trois ours
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 05.12.2025 12:04 

    Le 5 décembre 2025 En annonçant la semaine dernière notre intention de « reprendre du risque sur les valeurs européennes », nous ne pensions pas si bien faire. Nous nous étions presque excusés d'avoir radicalement renversé notre stratégie par rapport à l'extrême ... Lire la suite

  • Grand Prix d'Abu Dhabi
    Formule 1: Norris, Verstappen et Piastri se disputent le titre à Abou Dhabi
    information fournie par Reuters 05.12.2025 11:54 

    par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite

  • Un camion Veolia Propreté (Crédit: L. Grassin / )
    Veolia va développer un projet de décarbonation en Chine
    information fournie par AOF 05.12.2025 11:38 

    (AOF) - Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, Veolia a signé un accord de partenariat avec Science City Guangzhou Investment Group Co. Il va permettre de co-développer un projet de décarbonation unique pour la capture et la valorisation des gaz de fumée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank