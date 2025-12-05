Vatel Direct, filiale de Vatel Capital, finance la croissance de La Blanchisserie de Paris avec l’acquisition de MB Blanchisserie

Vatel Direct a participé au financement de l’opération de croissance externe menée par La Blanchisserie de Paris, acteur majeur francilien de la blanchisserie industrielle, qui acquiert MB Blanchisserie, société familiale implantée en Bourgogne Franche-Comté.

Cette opération d’un montant global supérieur à 3,5 M€, combine une dette d’acquisition et unfinancement d’investisseurs, dont la contribution de Vatel Direct (1.5M€), aux côtés de BNP Paribas, renforçant la capacité du groupe à accélérer sa trajectoire de développement.

Un groupe industriel renforcé

Grâce à cette acquisition, La Blanchisserie de Paris :

●passe à 4 sites industriels,

●porte son portefeuille à 450 clients professionnels,

●représente désormais 17 M€ de chiffre d’affaires,

●fédère 200 collaborateurs.

L’entreprise consolide ainsi son ancrage territorial et son positionnement d’acteur éco-responsable de référence dans la location et l’entretien du linge pour l’hôtellerie-restauration et établissements de santé.

Linkapital, conseil financier de l’opération, a joué un rôle clé en identifiant Vatel Direct comme partenaire de financement adapté au modèle industriel et aux ambitions de La Blanchisserie de Paris.