Netflix en passe de racheter Warner Bros Discovery pour créer un géant du divertissement

Netflix, le géant du streaming, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery, mettant la main sur un immense catalogue de films ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant du streaming, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue de films.

Cette opération, annoncée vendredi dans un communiqué commun par les deux groupes, permet aussi à Netflix d'acquérir le prestigieux service de streaming HBO Max.

Il s'agit de la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice pour le rachat, mais Netflix a proposé l'offre la plus élevée.

La plateforme va verser 27,75 dollars par action à Warner Bros Discovery (WBD), valorisant l'entreprise à 72 milliards de dollars, hors dette.

Selon des médias américains, le conseil d'administration de WBD souhaitait autour de 75 milliards de dollars, hors dette.

En juin, Warner Bros avait annoncé son intention de séparer ses divisions streaming et studios en deux sociétés distinctes cotées en Bourse.

"Cette séparation devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026, avant la finalisation de cette transaction", indique le communiqué.

- Réorganisations stratégiques -

Warner Bros possède un immense catalogue de films, dont des classiques comme "Casablanca" ( UPI / STF )

"Notre mission a toujours été de divertir", a commenté Ted Sarandos, directeur général de Netflix, cité dans le communiqué.

"En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros — des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends — avec nos titres qui définissent la culture tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de le faire encore mieux", ajoute-t-il.

De son côté, David Zaslav, le PDG de WBD, a souligné que l'opération réunissait "deux des plus grandes entreprises de récits au monde pour offrir à encore plus de gens le divertissement qu'ils aiment le plus regarder."

Ce rachat doit encore obtenir notamment les feux verts des régulateurs et des actionnaires de WBD, avec l'objectif d'être finalisé d'ici 12 à 18 mois.

Netflix indique qu'il entend maintenir les opérations de Warner Bros, notamment pour les sorties de films en salles.

La plateforme affirme aussi que cette méga acquisition va lui permettre d'étendre sa capacité de production studio aux États-Unis et de continuer à accroître ses investissements dans les contenus originaux.

La bataille du streaming et la décroissance de la télévision traditionnelle entraînent des réorganisations stratégiques majeures chez les grands acteurs américains.

Pour rivaliser avec Netflix et Disney, les concurrents cherchent à s'unir pour se renforcer dans le streaming et améliorer leur rentabilité.

Le géant Amazon avait ainsi racheté en 2021 le mythique studio hollywoodien MGM pour 8,45 milliards de dollars, s'emparant d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont les "James Bond" et "Rocky".

Selon le New York Post, des responsables de la Maison Blanche se seraient récemment inquiétés de la possible acquisition de WBD par Netflix, risquant selon eux de donner à la plateforme vidéo une position dominante sur le marché américain des contenus.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Netflix reculait de 2,5% aux alentours de 13H00 GMT vendredi, celui de Warner Bros gagnant à l'inverse 1,2%.