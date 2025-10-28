Varonis Systems s'effondre après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fournisseur de services de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O chutent de 28 % à 45 $ dans les échanges prolongés ** La société affiche un chiffre d'affaires de 161,6 millions de dollars au 3ème trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (166,2 millions de dollars) - LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre est de 6 cents par action, contre 10 cents par action il y a un an

** La société s'attend à ce que les ventes en 2025 se situent entre 615,2 et 621,2 millions de dollars; les analystes s'attendaient à 625,1 millions de dollars

** L'action est en hausse de 41 % depuis le début de l'année