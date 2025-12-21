Foot: grand favori, le Maroc lance sa CAN face aux Comores

Vue du toit du stade Moulay Abdellah depuis l'intérieur de l'enceinte à quelques heures du match d'ouverture de la CAN entre le Maroc et les Comores, le 21 décembre 2025 ( AFP / Paul ELLIS )

Le Maroc lance dimanche face aux Comores (20h00) la 35e Coupe d'Afrique des nations, qu'il organise jusqu'au 18 janvier avec une double obligation: remporter un titre qui lui échappe depuis 50 ans et offrir une organisation parfaite avant d'accueillir le Mondial-2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

Dimanche après-midi à Rabat, devant le nouveau stade Moulay Abdellah, allumé de ses néons rouges et verts aux couleurs du Maroc, une foule de supporters bravait déjà la pluie fine mais persistante pour accéder à l'enceinte de près de 70.000 places, annoncée à guichets fermés pour la soirée.

A la vue des caméras de télévision, certains scandent "Dima Maghreb" ("Vive le Maroc") à côté de dizaines de voitures de police, des ambulances, des forces auxiliaires —dont certaines unités à cheval- au rythme des tambours et de musiques afro.

Jawad Jemili, un Marocain originaire de Casablanca mais résidant en France, a fait le déplacement de Strasbourg spécialement pour l'événement sans même être certain d'obtenir un billet.

"J'en ai finalement trouvé un hier soir au marché noir, pour une fortune", confie à l'AFP ce technicien de 34 ans, précisant être parti de chez lui vers midi en train "pour l'ambiance entre supporters".

Ce match face aux Comores sera "difficile", estime-t-il, "car il y a une énorme pression sur l'équipe marocaine". "Mais je crois qu'on va gagner car on a le potentiel", ajoute-t-il, pronostiquant une victoire 2-1 des Lions de l'Atlas.

"Tout autre résultat que le sacre sera perçu comme une défaite", a réaffirmé samedi Walid Regragui, le sélectionneur marocain également sous pression, à la veille du match d'ouverture.

A ses côtés, le capitaine Achraf Hakimi, érigé en tête de gondole du tournoi, a lui rassuré tout le royaume sur son état de santé: lancé dans une course contre la montre depuis une sérieuse blessure à une cheville le 4 novembre avec le Paris SG, le défenseur est "prêt à jouer", a-t-il assuré. Il pourrait toutefois être préservé dimanche en attendant de parfaire sa condition physique.

- Répétition générale -

Face à l'archi-favori de l'épreuve, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en 2022 au Qatar et première nation africaine au classement Fifa (11e), se dresse une meute de poursuivants, à commencer par le Sénégal de Sadio Mané, l'Egypte de Mohamed Salah, toujours bien placée lors des CAN tout comme le Cameroun, malgré le chaos qui régne au sein des Lions indomptables.

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Nigeria de Victor Osimhen et l'Algérie, qui retrouve du lustre après quelques années de disette, peuvent aussi rêver de faire tomber le Maroc chez lui.

Des suppporters du Maroc devant le stade Prince Moulay Abdellah, où a lieu le match d'ouverture de la CAN, le 21 décembre 2025 à Rabat ( AFP / Paul ELLIS )

"J'attends beaucoup du public: s'ils viennent demain (dimanche) pour prendre des selfies ou manger des petits fours, ils ne nous servent à rien", a prévenu Regragui. "Ils doivent mettre l'ambiance et la pression sur nos adversaires. Je mets aussi la pression sur le public."

Le sélectionneur n'est pas le seul soumis à de très fortes attentes. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine, doit aussi rendre une copie parfaite du point de vue de l'organisation. Le pays s'apprête à accueillir des supporters de plusieurs dizaines de pays et plus d'un million de billets ont déjà été vendus.

En 2030, le royaume sera le deuxième pays africain à accueillir une Coupe du monde, 20 ans après l'Afrique du Sud. Ce sera conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Pour cela, il développe encore davantage ses infrastructures notamment hôtelières, ferroviaires, routières, aéroportuaires et dans le secteur des télécommunications, moyennant plusieurs milliards d'euros d'investissements.

La CAN en est une répétition générale et aux abords des neuf stades et six villes de la compétition, on peaufine les derniers réglages.

Les ronds-points sont couverts de drapeaux des 24 nations africaines engagées. Sur les routes et à l'entrée des stades, des ouvriers s'activent, agrafent, ajustent les arches aux couleurs de la CAN. Tout est prêt pour le sacre annoncé.