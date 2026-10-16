Varonis en hausse après l'accord de Proofpoint concernant son rachat pour 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action de Varonis Systems VRNS.O progresse de 2,4 % à 48,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Proofpoint, détenue par la société de capital-investissement Thoma Bravo, rachèterait la société de sécurité des données dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 6,3 milliards de dollars

** L'offre valorise VRNS à 49,75 dollars par action, soit une prime de 52 % par rapport au cours de clôture du 22 juin, veille de l'apparition des rumeurs concernant une éventuelle vente

** La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027

** Sur 22 courtiers, neuf attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 13 “considérer”; objectif de cours médian: 50 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 44,3 % depuis le début de l’année