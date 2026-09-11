, 11 sept. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Communiqué de Presse

Vantiva conjugue son immersif et divertissement nouvelle génération avec son nouveau Soundscape Mini

Ce décodeur audio compact réunit un système audio 3.1, le Dolby Atmos virtualisé, la connectivité Wi-Fi 7 et une commande vocale pilotée par l'IA embarquée au sein d'une plateforme unique,

personnalisable par les opérateurs.

PARIS – le 11 septembre 2026 – Vantiva (Euronext Paris): VANTI , leader technologique mondial des solutions pour la maison connectée, annonce aujourd'hui le lancement de Soundscape Mini , un décodeur audio compact qui réunit performances et son immersif dans un seul appareil. Développé sur la plateforme Emerald v2 de Vantiva, Soundscape Mini associe un système audio 3.1 dynamique, des enceintes surround sans fil évolutives et le Dolby Atmos® virtualisé à une commande vocale intégrée, à un traitement par IA embarquée et à la compatibilité Wi-Fi 7.

Pensé pour la flexibilité des opérateurs, avec des expériences utilisateur à leur marque, l'intégration de leurs services et des options de design sur mesure, Soundscape Mini transforme un simple téléviseur en système de divertissement complet, dans une solution discrète et facile à installer.

Ses microphones longue portée et son traitement par IA embarquée permettent une interaction vocale naturelle. Les abonnés disposent ainsi d'un moyen plus rapide de rechercher des contenus, de naviguer entre les services et de gérer leurs appareils connectés. La compatibilité Wi-Fi 7 prend en charge les services de divertissement gourmands en bande passante, le streaming à faible latence et des performances fiables sur des réseaux domestiques toujours plus chargés.

« Les consommateurs veulent une expérience de divertissement à domicile alliant qualité sonore et réactivité immédiate, sans encombrer leur salon de boîtiers de streaming, d'enceintes et de hubs connectés séparés », a déclaré David Robinson, Directeur du Product Management de Vantiva. « Soundscape Mini répond à ce besoin dans un appareil unique, d'un encombrement réduit à une fraction de celui d'une barre de son traditionnelle. »

« Pour se démarquer sur un marché concurrentiel, les opérateurs ont besoin d'un matériel qui apporte davantage que la simple diffusion de contenus », ajoute Ashwani Saigal, Directeur des Produits et de l’Ingénierie de Vantiva. « Soundscape Mini offre à nos partenaires une présence entièrement personnalisable dans le salon, et les aide à renforcer l'engagement de leurs abonnés, à préserver la visibilité de leur marque et à proposer une offre de divertissement haut de gamme sans la complexité des installations traditionnelles. »

Découvrez Soundscape Mini sur l'espace Vantiva (Hall 1, Suite Balcon 7) lors de l'IBC 2026 à Amsterdam, du 11 au 14 septembre. Réservez votre démonstration en cliquant sur ce lien .

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 1 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

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