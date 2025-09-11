Vantage Data Centers obtient un investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de GIC et d'ADIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails dans la déclaration)

Vantage Data Centers a déclaré jeudi avoir obtenu un investissement de 1,6 milliard de dollars mené par une filiale de GIC et une unité de l'Abu Dhabi Investment Authority pour développer ses opérations en Asie-Pacifique, y compris l'achat d'un campus de centres de données en Malaisie.

Dans un communiqué, l'entreprise américaine a déclaré que le financement soutiendra son acquisition du campus hyperscale du groupe Yondr dans le Sedenak Tech Park de Johor.

Le site, qui offrira une capacité informatique de plus de 300 mégawatts, portera la capacité de Vantage Asie-Pacifique à 1 gigawatt.

GIC et ADIA sont des investisseurs existants dans Vantage Data Centers.