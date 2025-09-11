 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 202,00
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vantage Data Centers obtient un investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de GIC et d'ADIA
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 03:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails dans la déclaration)

Vantage Data Centers a déclaré jeudi avoir obtenu un investissement de 1,6 milliard de dollars mené par une filiale de GIC et une unité de l'Abu Dhabi Investment Authority pour développer ses opérations en Asie-Pacifique, y compris l'achat d'un campus de centres de données en Malaisie.

Dans un communiqué, l'entreprise américaine a déclaré que le financement soutiendra son acquisition du campus hyperscale du groupe Yondr dans le Sedenak Tech Park de Johor.

Le site, qui offrira une capacité informatique de plus de 300 mégawatts, portera la capacité de Vantage Asie-Pacifique à 1 gigawatt.

GIC et ADIA sont des investisseurs existants dans Vantage Data Centers.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank